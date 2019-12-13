在中美第一階段貿易協議傳出樂觀消息之際，中國國務委員兼外交部長王毅13日強調，中美合作才是唯一正確選擇，願在平等和相互尊重基礎上，透過對話協商解決矛盾和分歧，重申絕不接受單邊制裁和霸凌主義。

香港經濟日報援引外電消息，王毅13日在北京舉行的外交活動上指出，2019年中美關係面臨前所未有複雜局面，指責美國在經貿科技等方面無端設限和打壓，在核心利益問題上抹黑中國。

王毅認為，美國政府對中國認知出現誤判，是雙方緊張關係的根源。王毅表明，中國爭取的是自身正當發展權利，從來無意挑戰和取代美國。

王毅表示，中美關係健康穩定發展符合雙方利益，也是世界期盼，相信中美合作才是雙方最好選擇，也是唯一正確選擇。王毅敦促美方樹立理性的中國觀、正確的世界觀，對中國政策並應盡快回歸正確軌道，強調中方正當合法權益應該得到尊重。

外電分析，王毅的批評反映出中美在貿易戰中，進一步擴大的戰略衝突。而在王毅演講前，外媒引述知情人士透露，美國總統川普批准與中國達成第一階段貿易協議，避免原定於12月15日對中國商品加徵的新一輪關稅。

(工商 )