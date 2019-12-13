中國大陸中央經濟工作會議明確2020年經濟工作內容。對此，大陸投行中金公司宏觀組發布最新報告指出，2020年大陸經濟增長目標可能定在6％左右，減稅降費政策重點在於落實，赤字率和專項債規模可能有所擴張。

中央經濟工作會議已於10日至12日在北京舉行。會議提出，全面做好「六穩」工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，保持經濟運行在合理區間，確保全面建成小康社會等。

路透13日報導，中金報告預計，大陸官方2020年經濟增長目標可能定在6％左右，此增速基本可以實現GDP比2010年翻倍的目標。預估大陸官方繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。

報告認為，雖然2020年減稅降費力度可能不如2019年，但赤字率可能從2.8％提高到3％左右，新增地方政府專項債可能從2019年人民幣（下同）2.15兆元提高至3兆元以上。貨幣政策重點在於疏通貨幣政策傳導機制。而固定資產投資將推進重大基建項目建設，加強城市更新和改造，大力發展租賃住房。

報告又稱，大陸官方會繼續深化經濟體制改革。大陸國資國企改革方面，要推動國有資本布局優化調整。市場化改革方面，要完善產權制度和要素市場化配置，健全支持民營經濟發展的法治環境。財稅體制改革方面要改革土地計劃管理方式。

另外，在資本市場改革方面，要提高上市公司品質，健全退出機制，穩步推進創業板和新三板改革。對外開放方面，要繼續縮減外商投資負面清單，降低關稅總水準，主動參與全球經濟治理變革，加快多雙邊自貿協議談判。

(工商 )