國民黨新北市黨部今舉行「假民調 帶風向 網軍出動ING」記者會，黨部主委李乾龍與多位新北市立委候選人痛批民進黨又出「奧步」，利用發布來源不明的假民調及網軍抹黑來「帶風向」，操弄選情，籲黨中央盡速成立抓網軍反抹黑的「抓鬼大隊」，揪出眾多「楊蕙如們」，黨部也不排除提告民進黨違反選罷法。 黨中央新媒體部主任呂謦煒表示，抓鬼大隊將讓不能見光的網軍們曝光。

新北市黨部12日舉行記者會，包括藍營立委候選人洪孟楷、陳明義、黃志雄、邱烽堯、林國春、林金結、李永萍都到場發聲。李乾龍說，近期綠營陸續放出民調領先的消息，如第一選區、第十二選區，綠營都說超越藍營左右，跟事實完全不符，這就是民進黨慣用的選前民調帶風向手法。

新北第一選區候選人洪孟楷說，民主機制是要讓做不好的政府淘汰，但有非常多候選人遊走在法律灰色邊緣地帶，散布假名調，說自己民調數字領先或拉近，但都是沒所本，沒有民調機構、主持人等，這就是公然違反選罷法。

第十二選區立委候選人李永萍說，檢察官破獲楊蕙如案件，讓民眾知道民進黨慣用手法，從去年市長大選，綠營操弄民調說蘇貞昌贏侯友宜1％，實際開出來侯友宜大贏近30萬票，呼籲民進黨停止是不可能，國民黨中央黨部應該盡快成立抓鬼大隊，全力抓出網路造謠的網軍把楊蕙如們揪出來，才能有乾淨選風。

第十選區立委候選人林金結說，民進黨選舉全步數，但選舉全奧步，他也呼於同選區的郭台銘子弟兵，要親痛仇快，還是同仇敵愾。

第六選區立委候選人林國春說，板橋楊蕙如已經被他抓到了， 希望未來日子全民起底楊蕙如們，還給大家乾淨選風。

(中時 )