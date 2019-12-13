12月是充滿感恩與喜悅的月份，過去的一年即將結束，要邁入新的紀元，杰士尼樂園的營運也進入倒數，樂園要與彰化的孩子們一起度過2019年最後的日子，為2019留下美好回憶。

杰士尼樂園推出了感恩聖誕節系列活動，每個週末都推出不同的主題活動，第一個週末已經推出了感恩聖誕卡片的活動，感恩聖誕卡片跟一般寫卡片不同，不是要許願要禮物，而是讓孩子寫出一年來對你最想感恩的人，表達感謝的心意，讓孩子學會感恩。

第二個週末開始由温芝樺議員教導系列的親子DIY，有創意聖誕帽、糖霜餅乾彩繪、許願蠟燭、過年小物等diy，希望孩子來到杰士尼不僅是遊玩，更能親子共同合作成長，讓孩子能夠發揮創意，育教於樂。

另外杰士尼為彰化的青年打造平台，開設聖誕市集，讓青年創業有平台可以展現，另外也有聖誕節闖關活動，用益智遊戲培養孩子思考，只要過關就能獲得好禮，張育彬市民代表也利用童軍專長，要讓孩子學習童軍繩結，也透過故事搭配手做學會野外求生。

樂園更精心布置了聖誕節網美牆，讓家庭在杰士尼下美美的照片，還有大家喜愛的巨型扭蛋機，花100元可以做公益還能開箱禮物歐，樂園也將在1月4日舉行告別杰士尼的派對，期盼所有來過杰士尼的你，一起回娘家跟杰士尼說再見。

議員温芝樺說，許多人說為什麼杰哥不選了，卻還那麼用心的準備活動，因為杰士尼樂園的設立不僅是為陳杰圓從小未完成的願望，也因為彰化沒有大型樂園，希望可以將這份童真分享給大家，讓不同的世代可以創造更多的美好回憶，杰士尼樂園用心盡力的從中發揮創意，希望和彰化縣的小朋友創造出共同的快樂記憶，也為家長打造一段跟孩子們共處的開心時光，訂下要募集10萬張發票的願景，邀請大家一起做公益，也歡迎幼稚園來杰士尼戶外教學。

(中時 )