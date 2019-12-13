日本農水省事務次官、76歲的熊澤英昭2019年6月在東京練馬區的家中，持菜刀將44歲的兒子熊澤英一郎刺死，被檢方求刑8年。

熊澤的妻子在法庭上透露，他們的女兒因為哥哥英一郎有暴力傾向的關係，每次論及婚嫁最後都不成，女兒感到絕望最後自殺了。她曾在家被兒子打到肋骨裂、臉部瘀青，甚至還被用鉛筆芯用力刺手。

熊澤說，兒子讀大學起就開始1個人生活，他每個月會送藥和生活費去兒子住的地方，還幫他收捨垃圾，一起去餐廳吃飯，試圖跟他多溝通。兒子喜歡打電動，大學被退學後，便到處幫他找工作，當時是就業冰河期，他想做動漫的工作，但應徵了幾家都沒上，最後安排他去了舅舅工作的醫院上班，但他的工作狀況不好，還常在部落格中寫上司的壞話，只好讓他辭職。

沒想到，醫院的醫師聯絡說，「英一郎說，『明日會發生社會事件。要拿菜刀去殺上司』」熊澤於是趕到兒子的住處去安撫他，讓他把菜刀從皮包中取出來，放回廚房。熊澤說，還好沒有發生殺人事件。

兒子2019年5月25日回家和父母一起生活，回家的第2天就因為叫兒子處理舊家垃圾的問題而遭到攻擊，兒子抓住他的頭髮，將他拉扯到桌子旁，兒子邊喊著「我要把你殺了」，他拼命地逃，兒子一直追到玄關，還將他拉去撞門、撞水泥牆。

6天之後，兒子因隔壁小學的運動會聲音吵而發火，又揚言要去小學殺人。

熊澤說，只要跟兒子四目相對，就會想起兒子動粗的畫面。他犯案前兒子又很大聲地說，「把你殺了」，當時真的以為會被兒子殺死，便無意識地去拿菜刀，小跑步地跑向兒子，並朝他的胸前、脖子連續刺了好幾刀。

英一郎患有發達障礙症，他的主治醫生也出庭作證指出，英一郎的症狀是，只要一不順心就會恐慌且動粗。英一郎一直不來醫院，都是他父親代替他領藥的。熊澤真的一直都盡心盡力地照顧著兒子。

(中時電子報)