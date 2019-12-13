6年前擔任國道公路警察小隊長的楊蘭裕，因在外投資失利積欠大筆債務，他為牟取私利竟要求砂石車司機「買保險，魚幫水、水幫魚」索賄5萬多元，最高法院維持二審認定，考量楊男犯後沒有悔悟，依貪汙罪將他判囚6年6月定讞。

50歲的楊員負責取締高速公路上的違規車輛，2012年6月他攔查到違規超載的杜姓司機，將對方帶往民間地磅站，他明知杜男超載卻未開出罰單，僅扣行照、駕照後放行，3天後暗示「拿錢來贖」，杜透過友人交付1.5萬現金和茶葉等禮品才換回證件。

楊男食髓知味，之後又藉口處理弟弟的喪葬費，向杜「借款」2萬，他還找杜男旗下的許姓司機報復祭出超載罰單，事後再私訊跟杜道歉，還說「魚幫水、水幫魚」擇日回報。

桃園地院將楊男依貪汙等罪判刑7年2月，高院考量他犯後否認犯罪、沒有悔意，收得賄賂數非鉅大，將他依貪汙罪判刑6年半、洩密罪判刑3月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )