國民黨新北市立委第一選區參選人洪孟楷。(吳亮賢攝)

新北市立委第一選區(石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山)選情陷入膠著，民進黨候選人呂孫綾日前喊出民調領先，黨主席卓榮泰今(13日)至淡水站台時，又強調已將此調整為A級選區，是「必定要當選的」，但國民黨洪孟楷則痛斥是「假民調」，對於選情仍「謹慎而樂觀」。

卓榮泰指出，選前一個月，已將全國所有選區分為A、B兩級，A級是包括現任立委以及表現好的新選將，B級則仍要加把勁，卓也強調，「在做民調的過程，已經把這個(淡水)選區調整為現任衛冕區必定要當選的，賦予呂孫綾任務，務必要守住。」

對此洪孟楷則痛斥，民進黨持續拿出不實的民調，又沒有告知時間、地點以及發布機構，這樣是違反選罷法的行為，他也強調，這段時間自己握緊每雙手，每個選民都是最大支持者，「不會信這個假民調，會相信熱騰騰的民心，希望現任立委、執政黨不要再遊走法律邊緣。」

洪孟楷也自信表示，從初選到現在，對選情始終堅定有信心、謹慎而樂觀，昨天洪秀柱也特別上來加油打氣，呼籲他要一步一腳印，跟選民互動接觸，「相信最終一定會有最美好的果實。」

(中時 )