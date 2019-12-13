松果購物(6740)「1212年終盛典」自12月3日起開跑，挑戰比雙11「更多品項」、「更殺優惠」、「更豐富好康」策略奏效，今天公布雙12檔期交易額表現為雙11檔期的95％，雙12當日加碼7大時段搶購更帶來高流量挹注，單日於下午時段即超越去年全日表現，整體交易額更較去年雙12當天大幅成長110％，創開站至今歷史次高，將挹注12月營收。

松果購物在雙11表現亮眼，整體消費力提升，今年「1212年終盛典」更透過數據及消費行為有效掌握話題及季節性商品力，再搭配全面AI個人化推薦帶動轉換率的提升，成為雙12兩大關鍵策略布局，瞄準促購、攬新達到活絡舊會員買氣並推升新客的效力，同時看準年末大量採購需求，透過提升服務端的優化，祭出一條龍專人大量採購服務帶進大單挹注，也為整體業績表現帶來正面效應。

松果購物觀察12月12日當天7個加碼時段，並依據大數據精選推出Dyson、小米等品牌好貨優惠，其中12:00、18:00搶購Switch、21:00 AirPods 2都帶來高流量挹注，搶購高峰點則落在22:00的iphone11 128G上，自21:00後買氣不斷攀升，最後三小時貢獻全日交易額的1/4，行動端佔比高達8成。

根據松果購物消費數據顯示，雙12買氣以雙北市最旺，佔整體訂單達3.7成，其中板橋地區更奪下全台之冠；觀察雙12消費趨勢有別於雙11以快消品囤貨為買氣大宗，雙12檔期則為季節性採購大檔，從訂單量來看，居家生活類仍為冠軍、其次為3C家電類，但若採上月同期品類成長幅度比較，3C家電類大幅成長超過6成，服飾寢具也都有強勁的成長表現。

(時報資訊)