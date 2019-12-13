中選會今天舉行記者會，公告第15任正副總統候選人名單，包括1號宋湘配、2號國政配及3號英德配3組人選，中選會表示，今年競選時間從14日起至明年1月10日止，為期共28天。中選會主委李進勇也說，希望今年總統及立委選舉開票能在1月11日晚間10前完成。

中選會主委李進勇表示，第15任總統副總統選舉共有3組候選人，分別為親民黨的宋楚瑜及余湘、國民黨的韓國瑜及張善政、民進黨的蔡英文及賴清德 ，競選活動期間，每日競選活動時間從上午7時起到下午10時止。

李進勇表示，競選規範中，廣電事業應以公正公平原則從事選舉相關議題報導，對提供時段供政黨、候選人從事競選宣傳也應秉持相同原則；報紙、雜誌所刊登廣告的競選廣告，應於廣告中載明刊登者姓名。印發宣傳品應親自簽名，政黨應載明政黨名稱；宣傳品之張貼限於候選人競選辦事處，政黨辦事處及宣傳車輛。

李進勇也說，政黨及任何人除經直轄市、縣市政府公告供候選人或政黨使用的地點外，不得於道路、橋梁、公園、機關構、學校或其他公共設施及其用地，懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等競選廣告物。

在民調發布方面，中選會說明，政黨及任何人自選舉公告發布之日起至投票日10日前所為有關候選人或選舉民意調查資料的發布，應載明負責調查的單位或主持人、辦理時間、抽樣方式、母體及樣本數、經費來源及誤差值。投票日前10日至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查，也不得加以報導、散布、評論或引述。

中選會也說，本次選舉動員約2千名人力進行電腦計票登入與統計相關工作，另中華電信在投開票當日也會動員近千名人力，進駐中華電信監控指揮中心、中央選情中心、各直轄市、縣市選舉委員會選情中心及各公所選務作業中心，全面監控計票使用到的設備與網路。

李進勇說，明年選舉雖然沒有併公投，但對於各項選務的籌備都是以最高標準，不因為沒有公投而有絲毫鬆懈，採取種種措施都是按照最高規格進行，就任也到全國各選委會走了一趟，了解大家有沒有困難需要克服，各地選委會同仁士氣都很高昂， 希望明年投票順利完成，大概有做一些調查了解，去年不能做標準，往年第14屆、第13屆正副總統選舉，希望不會晚於過去任何一次時間，最好11日晚上10點完成。

(中時 )