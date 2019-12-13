劇中演雙胞胎姊妹。民視提供

蘇晏霈透露家裡也有雙胞胎基因。民視提供

蘇晏霈在民視八點檔《多情城市》劇中挑戰一人分飾雙胞胎「思思」、「明玥（念念）」，她表示，因為角色思思跟念念都是個性很好的女生，個性上很難詮釋差異性，她也為此請教金鐘影后鍾欣凌該如何詮釋，也看了許多影集來做功課，甚至請教同樣是雙胞胎的陳熙峰，看看有沒有心電感應的實例。

蘇晏霈表示，剛進劇組一度忘記自己要從思思變成念念，演出的講話語氣沒分別，她只好再求導演讓她再來一次，笑說之後要轉換角色時還會在配件上做改變，變成認錶來看要誰上身。

蘇晏霈表示，拍戲以來，沒想過會接到雙胞胎角色「思思」、「明玥（念念）」，但從小就對雙胞胎有所觀察，所以很能掌握雙胞胎之間的差異。她說家族有雙胞胎基因，自己親友就有幾位是生雙胞胎，所以從小就非常羨慕有個跟自己長得很像的人，她笑說小時候不懂事，還會覺得做錯事可互相COVER。蘇晏霈也自爆，未來如果生小孩也會希望可以生雙胞胎，這樣一次生2個，速戰速決很方便。

蘇晏霈笑說，剛接演時，上一場演姊姊「思思」，下一場演妹妹時，突然閃神錯亂，講完台詞才意會語氣錯了，儘管只是一小段台詞，她只好麻煩導演再給她機會重新調整。

經過那次之後，每次演出前都會更加注意，戲劇中有雙胞胎角色，也非常考驗現場所有人，尤其造型要非常費心，需要練就快速的改妝髮，分秒必爭。她發現演雙胞胎的好處，就是劇組放飯時可以吃2份餐點，讓她開心有這個福利。

(中時 )