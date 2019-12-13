韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋（左）、發言人鄭照新（右）、台北市議員戴錫欽（中）上午舉行記者會。（趙婉淳攝）

民進黨昨天公布《給台灣一封信》催票影片，高雄篇的主題是「台灣對不起」。韓競辦今天怒回「高雄人憑什麼沒有投票給民進黨就要道歉」，民主國家的選舉，只有政治人物會對不起選民，質問「沒投給民進黨就是低級、被鄙視？」砲轟「敗選都是they的錯，永遠不懂反省的民主退步黨」。

針對民進黨立委管碧玲指「高雄人對不起台灣是普遍的心情」。王淺秋高呼「我的老天爺啊」，民進黨去年在高雄落敗後，不僅沒有反省20年來執政遭高雄人放棄原因，卻反過來質疑、消費、羞辱選民，指高雄人對不起台灣，這是多麼傲慢、可怕、反民主心態，「敗選都是they的錯，永遠不懂反省的民主退步黨」。

王淺秋說，台灣長期重北輕南，這一年來，摩天輪明明有7家國際產商投標但被交通部卡住，而高雄大機場、自由經貿區等全都被酸言酸雨，中央卻當作什麼事都沒發生，怒問「民進黨對得起高雄人？」

「民進黨完全不尊重選民」，韓辦發言人鄭照新說，蔡英文總統日前稱大家欠林佳龍一個道歉，然而林自己簽署的生煤管制自治條例，中央執意放寬燃燒生煤量，綠委段宜康過去在花蓮選舉失利後說「無法假裝不鄙視花蓮的選民」，質問「投給民進黨就是民主真諦，沒有投給民進黨就是低級、連做選民的資格都沒有？」

鄭照新砲轟民進黨，根本不是以民為主的政黨，而是看不起選民、貪婪奪權的政黨，唯有下架民進黨讓他們學會反省，民主政治體質才能回歸正常局面。

至於韓國瑜副手張善政提及「總統賭盤成PK盤」，被管碧玲質疑，明知有賭盤，卻沒報案為包庇犯罪，台北市議員戴錫欽指出，民進黨主席卓榮泰11月接受專訪也有提到地下賭談，閣揆蘇貞昌在選戰查察會報中，內政部與警政署宣稱有掌握追蹤，而這也是歷次選舉時常被引用的資訊，砲轟「雙標黨」已赤裸裸呈現在大家面前，同時嗆管碧玲好好面對與卡神的關係，勿閃躲扭曲。

(中時 )