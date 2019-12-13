遠東航空停案峰迴路轉，12日神隱一整天的公司董事長張綱維，13日上午11點在遠航維修棚廠召開記者會，表明目前有三組投資人在洽談，對台灣、對遠航有信心地投資人，在他發布「遺書」後立刻聯繫他，預計近日就會有10億資金進來，公司今天下午就會恢復正常營運。

張綱維率公司副董事長鄭晴文與獨立董事陳姓律師召開記者會，陳律師表示，遠航本月5日照常發薪，公司牽涉上千員工與四、五千名家生計，接下來又有春節疏運，公司會照常營運。張綱維則表示昨日因資金未到位，一時非常沮喪，才會發布「遺書」。

張綱維他個人在房地產部分資雄厚，昨天是一時烏龍，未料關機一陣子引發各種誤會，公司帳上都有資金，可支付成本三分之二，油錢與租金費用都已支付，帳上約有四千萬元，營運沒問題，現在心情更好，因為有其他資金馬上會進來。

張綱維是遠航資深員工口中的「張大善人」，2009年入主遠航，2011年4月讓遠航復飛，公司兩岸航線營運情況良好且有獲利時，曾讓公司充滿前景與希望，後因兩岸關係惡化，兩岸航線占比從五成降到目前的一成不到，另民航局又因該公司飛機老舊，訂出限期淘汰辦法，一再拉升公司財務負擔。

另一方面張綱維為打造航空旅遊一條龍投資的旅館事業在大陸祭出限台令後，難以為繼，相繼歇業，也造成集團不少損失，張綱維個人透過各種管道借貸資金，今年下半年陸客來台大幅緊縮，讓公司營運更加惡化。

(工商 )