台塑河靜鋼調漲明年2月盤價 每公噸漲10~20美元 11:422019/12/13 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台塑越南河靜鋼廠繼調漲2020年1月份內銷盤價後，13日宣布，再調漲2月份內銷價格，熱軋產品每公噸調漲15～20美元，線材產品每公噸漲10美元。 台塑河靜鋼廠調漲後，熱軋每公噸報價為470～475美元，線材每公噸報價為510～520美元左右。 (工商 ) #美元 #台塑 #河靜 #產品 #內銷 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》空頭回補，激勵上周五LME期銅漲逾1.7％ 10:002019/12/09 財經 益登11月營收90.4億元 年增20.25％ 17:312019/12/09 財經 《商情》空頭回補，激勵周一LME期銅漲至4個半月高點 10:002019/12/10 財經 出包！IKEA隨行杯塑化劑超標8.3倍 14:142019/12/10 生活 喜迎旺季來臨 台灣櫻花啟動新事業佈局 16:542019/12/10 財經 歐特明榮獲竹科創新產品獎與i-Vista自動停車冠軍 15:212019/12/11 財經 《商情》買盤進場，支撐周三LME期鎳漲逾3.3％ 10:002019/12/12 財經 南僑「飯店暨餐飲應用專業展」 五大展區今登場 11:382019/12/12 財經 展望金鼠年 黃文雄：北市不動產量放大價持平 13:132019/12/12 財經 美陸傳達成貿易協議 一支iphone少課4500元 10:472019/12/13 國際 財經熱門新聞 川普驚爆1句！台幣多頭狂歡 暴漲2.51角 - 財經 - 工商 老美打敗北京！川普爆料大事真的發生 - 財經 被點名接遠航航線？星宇航空回應了 - 財經 台積電7奈米爆單！三星下場…他給了答案 - 即時 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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