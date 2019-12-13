台塑越南河靜鋼廠繼調漲2020年1月份內銷盤價後，13日宣布，再調漲2月份內銷價格，熱軋產品每公噸調漲15～20美元，線材產品每公噸漲10美元。

台塑河靜鋼廠調漲後，熱軋每公噸報價為470～475美元，線材每公噸報價為510～520美元左右。

(工商 )