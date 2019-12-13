高雄捷運局長范揚材13日表示，高雄捷運局正規劃輕軌旗津線，將設9座車站，除了涵蓋旗津全島，並與既有的環狀輕軌C4凱旋四路站、與捷運橘線O1站接軌，串起亞洲新灣區與旗津的產業與觀光發展。

范揚材表示，捷運局完成的「高雄都會區大眾捷運系統整體路網規劃作業顧問服務案」，旗津線也是規劃其中一條路網，輕軌旗津線路線初步規劃，東起於凱旋四路環狀輕軌C4站，行經凱旋四路、擴建路、第二過港隧道、旗津二、三路、廟前路等，止於捷運橘線O1西子灣站/環狀輕軌C14哈瑪星站，長約7.5公里，設置9座車站。

范揚材指出，配合亞洲新灣區及旗津觀光大島的建設計畫，旗津線可將亞灣及駁二特區的旅遊景點，與旗津鏈結，包括廟前街商圈、旗津海水浴場、風車公園等，並可服務中島加工出口區的通勤旅次，屬多功能服務路線。

他說，輕軌旗津線是利用各旅次吸引點，促進周邊的公有土地，進行興建，未來更可配合捷運規劃，進行土地開發及都市計畫變更，帶動地區的繁榮發展，未來，將持續向中央爭取計畫核定及建設經費，以提昇高雄地區整體都市發展。

(工商 )