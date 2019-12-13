美國總統川普據傳已批准與北京達成的第一階段貿易協議，避免原定12月15日對約1,560億美元中國商品加徵關稅。

外媒引述知情人士說法，若上述消息得到證實，預期美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）和中國駐美大使崔天凱，將在13日至少簽署一份協議大綱。

華爾街日報引述知情人士透露，川普已同意與中國簽署一項有限貿易協議，美國將削減對中國輸美商品的現有關稅，並取消即將於15日生效的新一輪關稅。川普於美東時間12日就與中方的有限貿易協議議題，和高級經濟和貿易顧問會晤1小時，美國政府高級官員也打電話宣傳該協議的框架。

據為川普提供對中國政策顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）轉述川普說法，該協議要求中國在2020年購買500億美元的美國農產品，以及能源與其他商品。以此作為交換，美國將降低許多中國輸美產品的關稅，目前這些關稅稅率在15％至25％不等。

(工商 )