接受軍禮歡迎，諾魯總統：站在台灣這一方，真正夥伴關係。照片：曾薏蘋攝

蔡英文總統今上午以軍禮歡迎諾魯共和國總統安格明伉儷訪台；安格明總統致詞時強調，諾魯在未來會持續的站在台灣的這一方一起合作；就是一個真正夥伴關係；「彼此的心是聯繫在一起的」。

他更強調，這次訪問團中有兩位我認為其實是台灣之友，其中貿易部的副部長，「我認為他是台灣之子，因為他曾經在台灣求學」；另外一位的父親在1986年代，曾經在台灣擔任總領事。「在訪問團中，我們有諾魯人以及諾魯台灣人都有」。

蔡總統致詞時指出，國際情勢急遽變動下，中華民國、台灣和諾魯持續深化夥伴關係，特別是對於聯合國永續發展目標，兩國的合作非常密切，不論是在醫療、衛生、農業合作或者是能源等各領域，都有亮眼的表現。

總統說，安格明總統這一次國是訪問中，也將討論如何進一步深化兩國的合作關係，並期待透過這次的訪問，對台灣有更深入的了解。再次歡迎安格明總統閣下伉儷以及各位訪團貴賓來到台灣，祝福兩國邦誼歷久彌新。

安格明總統致詞時指出，今天天氣非常的良好，很高興能夠來到台灣，並且討論台灣與諾魯之間的關係。

他說，非常榮幸能夠來到台灣，並且受到軍禮隆重的歡迎。在此感謝外交部部長以及外交部的團隊，在今天早上對我以及訪團熱情的接待。此刻對他以及訪團來說，是一個非常隆重且重大的時刻。

他指出，「諾魯與台灣享有長久的關係，且台灣是我們的一家人」，希望透過這次的訪問讓彼此的關係更加緊密、鞏固。諾魯比起台灣，不管是在人口、土地面積還是基礎設施的規模小得多，但是彼此的心是聯繫在一起的。

他強調，台灣在全世界的經濟體排名第22，武力也排名第22，並且金融體系排名第6，和德國、美國、瑞士並列世界的超級創新國家，諾魯在未來會持續的站在台灣的這一方一起合作，雙邊關係會持續的強化，就是一個真正的夥伴關係，彼此能夠互利共榮。

(中時 )