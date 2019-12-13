民進黨副總統候選人賴清德（右2），在2020年3張選票顧台灣，集中選票支持英德配、政黨票投民進黨，才是最重要的。（張妍溱攝）

遠航昨日無預警宣布停業，震撼各界。民進黨副總統候選人賴清德13日走訪台中市立委第5選區候選人莊競程競選總部，賴清德表示，遠航停航，造成衝擊相當大，對於員工權益保障，勞動部、交通部應盡力協助，至於旅客損失，一定要保護，建立1套好的制度，避免類似情況發生。

針對難民法，賴清德表示，樂見國民黨人士關心香港的朋友，跟民進黨的主張一樣，這部分，其實民主進步黨立法院黨團，已經在討論、著手在推動。雲林「花生之亂」延燒，賴清德指出，農委會已在協助農民解決問題，外界不妨提出幫農民解決問題的方法。

另有媒體提到，「賭盤」為何不送檢調之說？賴說，關於其他政黨總統、副總統任何言行，他不敢有任何建議，但自我要求為民進黨努力輔選，競選總目標達到總統、副總統高票當選、立委過半，自我使命、全力以赴。

針對陳水扁前總統分析，柯文哲已錯過2020年的競爭總統機會，2024年將是鄭文燦與朱立倫對決。賴清德指出，炒起2024年議題國人應該不會當真，台灣的主權、民主應該妥善維護，也是當今台灣人應該關心，在2020年3張選票顧台灣，集中選票支持英德配、政黨票投民進黨，才是最重要的。

(中時 )