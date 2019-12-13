混凝土廠環泥(1104)多元化布局成果漸顯，明年度本業展望樂觀、六和機械的投資收入即將回升，再加上電子事業虧損將大幅收斂，法人樂觀看待明年度營運表現。

環泥以水泥銷售及製造起家，產品線漸擴大至預拌混凝土、石膏板及子公司利永環球的超薄壓力感測器。在本業表現上，砂石價格反彈及台商資金回流商、廠辦需求大增帶動，法人預期，環泥明年預期以往占營收比重約50~55%的拌混凝土業務營收年成長將逾1成。另外，石膏板新產能建置完成加上與Nichiha合作提供模組化產品，以往占營收比重約20%的石膏板業務營收年增將達5%左右。

在投資收入方面，環泥持有29.86%股權的六和機械，2018及2019年受大陸車市表現不佳拖累，六和獲利表現疲軟，法人認為，最壞情況已經過去，大陸市場汽車銷量明後年可望逐年回升，環泥業外可望水漲船高。

環泥的電子事業利永環球擁有壓力感測器技術，可依據觸碰力道而有不同反饋，目前仍處虧損狀態，不過，利永已將營運重心多角化，2019年前3季虧損縮小至900萬元，虧損情形為歷史新低，法人樂觀預期，2020~2021年有機會達成損平的局面。

(時報資訊)