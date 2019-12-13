立積(4966)今年營運添柴火，除2.4GHz的WiFi FEM競爭力顯著提升外，也開始出貨華為，獲利可望相較去年大幅攀升，法人也看好全年每股獲利有機會逾4元大關，今股價一度大漲6%，儘管其後漲幅收斂，仍有3%的漲幅。

立積今年因2.4GHz的WiFi FEM競爭力顯著提升，獲歐美國際大廠擴大採用大陸廠商替換美商零件，該轉單效益也自今年第三季起顯現，立積第四季受美中衝突而湧入的大量訂單已超過產能規劃，但隨著購入三部中古測試機台之後，將解除部分產能瓶頸，積欠客戶的訂單將逐步恢復交貨，加上手機WiFi FEM開始出貨，帶動營收進一步成長，預估立積2019年獲利將相較2018年大幅成長，立積2018年每股賺2.93元，目前累計2019年前三季立積每股已經賺2.4元，法人也樂觀看好，立積2019年每股獲利有機會逾4元大關。

就長線來看，立積2020年802.11ac的2.4GHz WiFi FEM在歐美電信商市佔率提升、大陸手機廠商大量採用手機WiFi FEM、中陸最大消費性網通品牌廠商擴大採購、Cable Switch侵蝕外商市佔，以及大陸政府推動手機搭載FM晶片，都將扮演立積營運重要利多。

(時報資訊)