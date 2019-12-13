中裕(4147)愛滋新藥在美滲透慢，成為空方攻擊目標，繼昨日跌停後，今日股價開低走低，中場過後，又鎖在跌停板106元。受中裕兩支跌停板拖累，新藥族群人氣渙散，智擎(4162)、寶齡(1760)等紛紛翻黑整理，不過，基亞(3176)挾著OBP-301授權中外製藥的臨床達合約條件，將有資金可入袋，股價上漲逾2%。

中裕新藥已經上市的愛滋新藥Ibalizumab(TMB-355)銷售趨勢雖然往上，但在美國多重抗藥性(MDR)患者的滲透速度慢，銷售夥伴TH原訂4年達銷售高峰的預期已延後到6年，中裕要求TH減少訂貨，法人認為，調整期將需1~2個季度才能完成調整，未來一個月或是幾個月的收入將大幅降低，中裕連續吞下兩根跌停板。

基亞和日本上市公司Oncolys合作，在今年4月授權中外製藥的溶瘤病毒新藥OBP-301，執行中的臨床試驗達成授權合約所設定的條件，Oncolys可望收到第一個里程碑金5億日圓，基亞將認列1/3的利益，預期將會在今年第4季入帳。基亞今日股價以65.5元開出，隨後漲幅漸漸收至2%左右。

(時報資訊)