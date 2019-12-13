時間逼近2019年底，台灣用戶超過2100的即時通訊平台LINE，陸續公佈今年貼圖榜、LINE MUSIC網友最愛鈴聲榜、LINE TV追劇榜單等等，不僅如此，發揮社會責任且積極對抗假訊息傳播的LINE，也在今年增闢LINE TODAY謠言破解專區，並且開立「LINE 訊息查證」服務，攻破謠言與假新聞。整體成績如何，到底網友最愛查證哪些類別的消息，一起來瞧瞧！

在使用者愛用的LINE TODAY當中，為對抗假新聞傳播並實現社會責任，LINE在今年內新增了LINE TODAY謠言破解專區，匯聚行政院的澄清文、民間查核單位和各指標性媒體的查核文，上線至今破解超過600則以上的不實謠言，並累積超過770萬瀏覽次數。

當中用戶最關注的前三大查核內容由「很毒還會致癌？熱狗吃一口等於吃十萬隻蟲」名列第一，超過65萬瀏覽數，可見食安、健康議題最受用戶關心。第二名則是資安教學相關，「如何讓LINE用起來更安全的七個設定！」，第三名為交通相關過時謠言再次傳遞，「10月1號起，汽機車駕駛拿手機或抽煙就開罰」。若以話題類別來區分，以食安為例前三名分別為「吃熱狗等於吃十萬隻蟲」、「芒果/香蕉長黑斑」、「薑發芽吃了會中毒」。而健康則是以「網傳救命三寶」、「蟲鑽小洞碰不得」、「睡哪側活比較久？」最引起用戶關心。

LINE TODAY公布謠言破解專區TOP10。（摘自LINE官網)

LINE TODAY公布謠言破解四大類別的話題榜。（摘自LINE官網)

此外，LINE也進一步提供了訊息查證排行榜，發現健康、生活、交通訊息最受關注。「LINE 訊息查證」從七月底上線至今，官方帳號已累積58萬好友，高達14.7萬人透過這個官方帳號舉報可疑訊息，且累積回報超過3.2萬的可疑訊息，並提出查證的需求。其中以健康，生活，交通/災害這三大類為最主要舉報種類，與上述LINE TODAY謠言破解專區的瀏覽數排名相當吻合。

LINE TODAY公布各類訊息查核的榜單。（摘自LINE官網)

新媒體時代，網路使用者有更高的機會接收來自朋友、親人所分享的資訊與新聞，若沒有經過查證是否真實，很可能因為是來自關係親近的人所分享的訊息而讓假消息更廣為流傳。當前的訊息查證工具很多，分享之前先查證一下確認為真再分享，真的不遲！

(中時電子報)