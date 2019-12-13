越南籍女子偷渡來台，遭八德警方查獲，等待遣返。（八德分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

越南籍女子偷渡來台，遭八德警方查獲，等待遣返。（八德分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

越南籍女子偷渡來台，遭八德警方查獲，等待遣返。（八德分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

八德分局八德派出所配合分局防治組，日前18時許於轄區介壽路二段上專門販賣東南亞食品的雜貨店臨檢時，當場查獲1名偷渡來台，非法打工的越南籍女子，經進一步調查，女子2015年來台非法打工遭查獲遣送出境，但因思念仍在台灣的男友，從大陸搭漁船偷渡來台打工，但仍難逃法網遭警方查獲。

警方表示，女子當時正在買東西，見到警察就突然神情慌張想要快步離開，警員江政勳便立即上前盤查，發現該名女子的身分是從大陸搭船偷渡入境的越南籍阮姓女偷渡犯。

經了解，阮女是2015年曾來台非法打工遭查獲被遣送出境，但因過度思念其仍待在台灣的男朋友，便想辦法來台會情郎，阮女為逃避查緝，改由大陸搭漁船偷渡來台打工，但仍難逃法網遭警方查獲。

阮女向警方表示，越南薪資低且生活條件差，在台灣工作機會多薪資也較高，且因為難忍對男友相思之情，故冒險偷渡來台；警方表示東南亞移工來台，主要透過合法婚姻、移工、觀光、求學等管道入境，但近年來部分外籍人士為逃避查緝採不正當管道來台從事非法工作，易衍生危害社會問題，將持續加強查緝，訊後將阮女移送到移民署桃園專勤隊收容，等待遣返。

＃偷渡＃越南＃遣返

(中時 )