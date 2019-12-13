交通部林佳龍今（13）日上午指出，飛安是交通部的關注焦點，他的責任是要確保民眾交通安全，目前遠航無預警停業、甚至第一時間負責人神隱的行為，他強力譴責，遠航必須負起所有責任、依法裁罰。對於遠航財務槓桿很高一事，交通部則早有掌握。

林佳龍今早出席台鐵局「鳴日FUTURE—台鐵美學復興RENAISSANCE車輛發表暨開幕記者會」，會前受訪做出以上表示。根據觀光局今早提供的資料，經與遠東航空往來之主要旅行社查詢，今（13）日起各旅遊團體因遠航停止營運受影響情形，統計出境約計197團、4,763人，入境計11團、276人，共計有208團、5,039人受到影響。

林佳龍說，對於遠航董座張鋼維半年前開始出現大量兌票、換現行為，他不予置評，也對張鋼維本人不熟悉，過去有聽說過他的投資模式，但「透明」是主要原則，那是他個人行為，本票換現金，沒有問題。

林佳龍也信心喊話，過去有要求遠航設置消費者保護的信託專戶，目前有上億元可動用，針對後續的退票和賠償，請社會大眾不用擔心，交通部現階段將會加強監管，絕對會維護消費者權益。

同時，林佳龍也強調，目前有約500位滯留旅客，已經協調其他航空公司，盼今天完成疏運，至於受到波及的訂票旅客與旅行社，也由民航局、觀光局協助。還有遠航員工該何去何從，交通部也已經請勞動部介入。後續在年底、春節疏運，特別是離島地區，交通部已協調航空公司「加開班次、擴大機型」因應。

(工商 )