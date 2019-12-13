為防堵楊蕙如網軍事件再發生，國民黨總統候選人韓國瑜陣營今提出「反數位威權宣言」，由副總統候選人張善政代表簽署，張善政表示，楊蕙如網軍事件爆發後，看到政府掌握數位資料，如果政府要推動數位政策，應該要適當處理民眾疑慮，呼籲蔡英文、宋楚瑜也能簽署宣言。韓國瑜也透過預錄影片表示，任何人網路資料絕對不能被其他人以非法手段竊取，盼未來能給台灣乾淨的網路空間。

國民黨文傳會今召開「防堵數位威權，保障數位人權」記者會，邀請張善政、韓國瑜國政顧問團副總召集人、前政委蔡玉玲、不分區立委提名人吳怡玎、青工總會長林杏兒等人到場，一同發表「反數位威權宣言」，張善政當場完成簽署。

張善政表示，楊蕙如案爆發後，大家發現原來政府掌握數位工具後，可以做那麼多壞事，政府如果要推動數位建設，勢必要先排除民眾對於個資外洩等疑慮，避免網路數位科技發展產生的副作用，呼籲民進黨、親民黨總統候選人共同簽署「反數位威權宣言」，不論明年誰當選，都能打從心裡落實宣言。

會中播放韓國瑜預錄影片，韓國瑜表示，楊蕙如案弄得滿城風雨，網路霸凌居然可以扮演上帝角色，好人壞人都網軍說的算，對於網路使用者而言，個人資料保密是要立刻加強的，他主張，任何人的網路資料絕對不能被其他人以非法手段竊取，希望未來可以還給台灣乾淨的網路空間，讓人民不用害怕資料被竊取，可以安心自由使用網路。

「反數位威權宣言」五大重點包括所有使用個人數位資料的行為，必須遵守與隱私權相關的國際人權義務，接受第三方公正團體有效監督，不任意利用數位工具進行分析與披露個資；所有使用公部門資源的網路廣告與數據分析，應主動公開透明供全民查詢；不得在民眾不知情狀況下，以不透明、不公開方式利用網路數據或數位足跡探測、計算其政治傾向；不以公權力或公眾資源部黨要求數位平台或智慧裝置服務提供商，以人工智能、大數據分析等方法對公民進行不當分析；最後一點則是，除涉及犯罪行為，個人資料在公部門間流通及調用紀錄，不得拒絕公民申請調閱該記錄。

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https：／／www.chinatimes.com／newspapers／20191213000572-260118？chdtv

https：／／www.chinatimes.com／realtimenews／20191212004197-260407？chdtv

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