國民黨立委顏寬恆。(Campus編輯室提供)

遠航停業震撼外界！不過，在今年5月的時候，國民黨立委候選人顏寬恆曾就遠航財務問題，在立院質詢交通部次長黃玉霖，當時黃玉霖還信誓旦旦表示，遠航不會倒閉，對照現今情況，網感嘆，顏寬恆真是先知。

顏寬恆於臉書發文表示，在今年的5月27日時，就已經發現遠東航空的財務問題以及多起飛安事件並不尋常，所以在交通委員會針對這個問題質詢交通部次長黃玉霖(林佳龍市長任內擔任建設局長)！

顏寬恆還原當時質詢情形，「遠航是民營公司，依照交通部對目前遠航的整體財務和營運狀況的瞭解，遠航在不久的將來會不會出現倒閉的情況？」次長信誓旦旦地回答：「近期不會。」結果不到半年，遠航就宣布停飛，交通部又慢半拍。

顏寬恆感嘆，華航機師罷工、長榮空服罷工再到遠航停飛，交通部表現「正常發揮」，好像都是看到新聞才知道。現在不但影響廣大的旅客，更影響一夕之間失去工作的遠航員工。最後，顏寬恆也提醒交通部長林佳龍，「阿龍部長，輔選真的很忙、交通也不是您的專業，但有時間還是要顧一下交通部，別忘了你的正職是交通部部長不是民進黨黨工」。

(中時電子報)