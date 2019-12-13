◎已墊付９億 張綱維經營遠航決心不變

遠航無預警宣布停業，交通部、勞動部都要求董事長張綱維出來面對，張綱維今（13日）上午11點在遠航維修棚廠召開記者會說明。

◎遠航停業 獨留地勤代理月賺3千萬

遠東航空昨天突然決定要停業，但遠航在機場的地勤代理業務傳出要另設公司繼續營運，且估計每月至少可以獲利台幣3千萬元。

◎遠航無預警停飛 末班機空姐IG崩潰

遠航無預警宣布即日起停止飛航營運，不只引發各界震撼，遠航上千人在年前失業情緒激動。昨天停業消息一出，不少遠航空姐都在網路上表示崩潰，對於最後一天工作，甚至有人哭著告別。

◎育兒政策遭批歧視 張善政：抹黑霸凌

國民黨副總統候選人張善政昨在桃園新住民座談時再談育兒政策，痛批蔡政府「不是要說蔡英文沒結婚，沒結婚不是罪過，但她沒生過小孩，不懂父母的心」，遭外界批評歧視。對此，張善政今反駁澄清，該發言被斷章取義，網軍又再帶風向網路霸凌，有沒有歧視大家看就知道。張善政強調，呼籲蔡總統體會天下懷胎父母心，給新住民已經懷孕沒健保的台灣媳婦納保，沒有任何歧視。

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(中時電子報)