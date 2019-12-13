遠東航空昨日傳出收攤，更已發出公告13日起停止一切飛航營運，董事長張綱維今上火線回應，將整起事件稱為誤會、烏龍，坦言他昨日心情不佳，手機開開關關，主管誤判情勢下造成這股風波，接下來會爭取民航局支持，希望接下來能繼續提供飛航服務。

張綱維說，對造成社會大眾的不便，以及造成員工不安，他要向大家道歉，自己經營遠航10幾年，憑一己之力獨資救下遠航，對遠航的感情是不可言喻的，為照顧1000多個家庭努力到現在，為了一個突發狀況，造成這次的事情，再次深感抱歉，他對經營遠航的決心是不變的。

張綱維強調，昨天是一個資金未到位突發的狀況，遠航並沒有拖欠任何款項，包括員工薪水，沒有結束營業、資遣費問題，對旅客權益也顧及非常好，目前有3組以上投資人在洽談，2周內會進來10億元資金，接下來會正式行文給主管機關，希望遠航能順利營運下去。

張表示，昨天是他非常沮喪，應該是人生中最沮喪的一天，因為心情非常不好，所以手機開開關關，多名主管聯繫不到他，在壓力之下誤判情勢，也自請處分了，遠航沒有發出任何資遣與大量解僱預告，「就是個烏龍」。

(中時 )