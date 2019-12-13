前總統陳水扁稱2024大選台北市長柯文哲和民進黨副總統參選人賴清德都沒有機會。柯文哲13日表示，按目前狀況，阿扁講的是對的，但少算一樣，「台灣政治文化是有可能被柯文哲改變。」

柯文哲日前鬆口對2024總統大選表態，陳水扁指柯已錯過2020大好機會，並預測2024是「2個桃園市長的PK」，由桃園市長鄭文燦對上前桃園縣長朱立倫。

柯文哲今出席大龍市場開幕典禮受訪時透露，他幾個月前去高雄找過阿扁，阿扁也是很驚訝，問為什麼不選？他回說台灣今天需要的是明治維新，不是義和團，這種政治文化若沒有改變，誰當總統都沒有用。

他認為，如果現在買票、花大錢買媒體還能影響選舉，也選不出什麼好總統，我們要改變的是台灣政治文化，結果阿扁跟他說2020沒辦法解決，2024也不能解決，他跟阿扁講，「你總是人因有夢想而偉大，你要讓我試試看。」

面對2024朱鄭競爭，柯文哲提出看法說，如果以現在來看，台灣打傳統的選戰還是要大批金錢、要政黨組織動員，特別是組織票，所以如果以現在狀況來看是這樣，但是他還是希望未來4年內台灣政治文化可以劇烈改變。

由於日前對2024表態，如今卻被說錯過機會，柯文哲強調，我們就是每天認真做自己該做的事，時間到了再來講，做不一定會成功，不做一定不會成功。

此外，是否對人選是鄭文燦不是賴清德感到驚訝？柯文哲認為，阿扁還是對政治很敏銳，但是這樣，他常說歷史是少數人創造的，我們如果按照目前的狀況，阿扁講的是對的，但是少算一樣，「台灣政治文化是有可能被柯文哲改變。」

柯文哲說，我們試試看嘛，照我們的夢想去做，我們要改變的是台灣的政治文化，蓋大龍市場大樓花4年的時間，他要是沒有連任連看都看不到。

(中時 )