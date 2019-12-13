中國航運公司榮譽董事長彭蔭剛二年前被診斷出胰臟癌，經振興醫院長達7小時手術，術後復原順利，經過二年多追蹤，生活一切正常，為感謝「救命之恩」，

彭蔭剛及其家屬決定慨捐200萬美金，協助振興醫院購置正子／X射線斷層掃描儀(PET-CT)嘉惠病友，並以彭蔭剛父母之名成立「熙雲正子影像中心」，今日正式啟用。

振興醫院表示，彭蔭剛先生被診斷出罹患胰臟癌後，一般外科蘇正熙教授花了近七小時為他施行手術，對於能從死亡蔭谷走出來，彭先生十分感謝蘇正熙教授及振興醫院。新建制的正子／X射線斷層掃描儀(PET-CT)，與美國MD安德林癌症中心及梅約診所兩大國際一流醫學中心同步，全身掃描只需傳統時間的三分之一，約5~10分鐘，身體不適的癌症病患較能忍受檢查過程，正子同位素劑量也只需要傳統PET檢查的一半，病患輻射曝露量因此降低。

振興醫院核子醫學部主任劉仁賢表示，氟-18(18F)是最常使用的正子同位素，標誌葡萄糖(18F-FDG)後，經由靜脈注射入體內，參與細胞的代謝，追蹤測定18F-FDG在體內的聚積及消長，即可了解病患體內的腫瘤、罹病的器官與組織葡萄糖代謝異常的情形，可在發病早期精確地診斷疾病，獲得早期治療機會。

振興醫院院長魏崢表示，「熙雲正子影像中心」啟用後，將秉持「慈善心、服務情」宗旨，提供癌症病患最優質的健康照護。劉仁賢則指出，癌症診療已步入個人化精準醫療時代，癌病診斷與篩檢可針對個別病患癌細胞的特性及腫瘤侵犯的狀況，提供醫療團隊參酌為病患擬訂最適化的治療配套，達到最好治療效果，並可維持癌病患生活品質，進而有助於發展抗癌新療法以及癌病預防。

(中時 )