台聯今赴中選會要求中選會應負起選舉主管機關的責任，舉辦「政黨不分區辯論」，並指中選會收了每一位政黨不分區候選人20萬元參選保證金，19個政黨加起來幾千萬元，中選會只收錢卻不辦事，才讓一些有特殊目的民間團體，找到操縱選情的機會。

台聯不分區立委候選人周倪安表示，此次參與政黨不分區立委選舉的政黨動有19個，民間團體「公督盟」以資源有限為由，只邀請8個政黨參加電視辯論，操作選舉的目的非常明顯。中選會做為選舉主管機管，不應該坐視民間團體這種不公平的做為。且應該負起責任，由中選會和「公視」合作舉行「政黨不分區辯論」。

不分區立委候選人潘建志強調，選罷法明定，「廣播電視事業從事選舉相關議題之論政、邀請候選人參加節目，應為公正、公平之處理，不得為無正當理由之差別待遇。」同法也有處罰規定，「公督盟」只邀請8個政黨參加電視辯論，除操作選舉外，更可能陷「民視」於不義，導致未來「民視」遭到處罰，實在可惡。

不分區立委候選人潘厚勳指出，中選會收了保證金，卻連一場「政黨不分區辯論」都不辦，有虧職守。這次「公督盟」邀請參加的「政黨不分區辯論」，連因為不符合政黨法規定，即將被撤銷登記的「新黨」都可以參加，反之，符合政黨法規定的政黨無法參加，實在離譜。

不分區立委候選人歐陽瑞蓮指出，「公督盟」過去十幾年自辦的立法委員評鑑，早已引發社會公正性的質疑。此次辯論會參加標準，捨棄客觀的選舉紀錄，而以民調做為標準，但以哪個民調為標準？刻意保護某些政黨，壓抑其他政黨，企圖操做選舉結果的做法，中選會應予制止。

(中時 )