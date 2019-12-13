針對遠航停業一事，親民黨今（13）日發出聲明，表達3點立場。

第一，親民黨質疑，遠航停飛，交通部卻無法提前預警，是嚴重失職失能。親民黨認為，企業因不堪虧損停業雖屬常態，但肩負我國國內離島運輸重任的航空公司停飛是大事，政府不能等閒視之。

親民黨說，遠東航空從2011年復飛起，財務狀況時有所聞，黨籍立委也多次在立院質詢，但都未見具體行動，今天又再度停飛，顯示政府失能。

第二，親民黨說，若親民黨總統參選人宋楚瑜當選，將由中央與金馬澎三地方政府合作，共同經營航空公司，專營離島航線。由中央地方共同出資，也歡迎離島居民認股，有盈餘由離島居民共享。

親民黨說，一方面確保離島居民的交通權，他們沒有高鐵、臺鐵、巴士客運可以返鄉，唯一只靠飛機，難道政府不應該保障他們的返鄉權利嗎？另外，由政府成立航空公司也有另一項好處，就是幫忙空軍留下飛行員。

親民黨認為，現在空軍飛行員短缺最大的問題就是，訓練好了，飛行員就希望到民間公司服務，待遇較好。如果我們政府自己有航空公司，就可以有退役的職場安排，增加飛行員留在部隊的意願。

，親民黨指出，不要說「國家不能與民爭利」，高鐵從政府零出資到現在持股比例超過45％，期盼其他兩位總統候選人也能與宋楚瑜主張一致，一起照顧離島居民的交通權。

(工商 )