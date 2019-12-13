台鐵局表示，「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」都市更新實施者案，經過綜合評選作業，決議確認泰誠發展營造股份有限公司獲選最優申請人，後續將與臺鐵局續辦議約及簽約作業，並預計可於2020年第1季完成簽約。

台鐵局說明，本案基地面積約8,392坪，範圍東至長明街38巷，西至建國二路190巷，南接長明街，北接大港街及長明街38巷5弄，土地使用分區為第二種特定商業區，因基地位於高雄市中心精華地帶，鄰近臺鐵高雄車站、民族通勤站（皆為捷運雙鐵車站），且其中新高雄車站之建築設計屢獲網友稱讚，已成為當地拍照新熱點，再搭配北側50米綠園道景觀工程趨近完工，極具機能轉型及南北軸線翻轉再生的契機。

台鐵局說，本案在今年9月5日公告第3次公開評選，11月4日截止收件，12月9日召開評選會進行綜合評選作業，決議確認泰誠發展營造股份有限公司獲選最優申請人，後續將與臺鐵局續辦議約及簽約作業，並預計可於2020年第1季完成簽約。

台鐵局指出，依目前投資人規劃內容，本案都市更新完成後，除協助開闢周邊計畫道路外，另擬捐贈市民活動中心供當地居民使用，及預留CITYBIKE站位，希冀藉由本案開發，加速改善周邊窳陋老舊市容，提供公共腳踏車自動化租賃服務，提升當地生活機能，並規劃不同坪數之住宅單位，以利打造全齡健康社區。

(工商 )