經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）穩健拓點效益顯現，2019年11月合併營收「雙升」登歷史次高，公司預期第四季營運可望續揚，明年在規畫新增至少8處據點，配合折舊攤提、成本認列費用下降，看好營運成長動能可望優於今年。

受第三季成長動能趨緩、獲利低於預期影響，柏文股價自7月初高檔一路拉回，9月底一度止跌回升，惟隨後再度走跌，9日下探183.5元的近8月波段低點，5個月來跌幅近65％。由於跌勢已高，近日呈現打底回升跡象，今早開高後力守盤上，最高上漲1.05％至193元。

柏文2019年11月自結合併營收3.04億元，月增0.16％、年增7.48％，改寫歷史次高。其中，休閒運動及娛樂服務1.88億元，月增0.16％、年增7.48％。教練課程的運動保健服務1億元，月減1.16％、年減4.85％。入會費0.13億元，月增3.02％、年增6.34％。

累計柏文1～11月合併營收32.21億元，較去年同期27.3億元成長17.98％，超越去年全年30.12億元，提前改寫歷史新高。其中，休閒運動及娛樂服務20億元，年增21.42％。教練課程的運動保健服務10.65億元，年增14.13％。入會費收入1.41億元，年增6.75％。

柏文表示，「健身工廠」截至11月底全台據點達44處，截至10月底會員人數已突破20萬人。展望本季，台北市健康廠已於11月30日開幕，新北市永和廠亦將於年底加入營運，預期今年新開的6處據點，將持續挹注第四季及明年營運成長動能。

展望明年，柏文表示，「健身工廠」至少將再拓展8處據點，將分布於台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、中部地區、嘉義地區及台南市，並規畫每季都有新據點開幕，可望繼續挹注營運成長動能。

柏文看好明年營運成長動能將優於今年，公司表示，除了規畫新增據點數較今年多，且多數為月費達1288元的標準型廠館，並位處地理位置較佳的五都。配合今年下半年甫開幕的3處據點，均可望挹注較多營收成長動能。

此外，柏文持續擴增私人教練編製，並提升每位教練的月執行時數，預期可提升運動保健服務收入。同時，公司將擴大推廣營養課程及自有商品，盼提升會員平均營收貢獻（Average Revenue Per Member）。

獲利動能方面，柏文的折舊費用占營收比重可望持續降低，配合新增5處營運滿5年據點，設備器材折舊將陸續攤提完畢。而隨著規模效益顯現，營業費用比重可望持續降低，可望進一步提升毛利率及營益率表現。

此外，受IFRS 16租賃資本化影響，使租賃據點較多的公司須攤提的未支付租金利息支出增加，柏文表示此負擔將逐年減少，降低對獲利的負面影響。此外，認列歷年發行限制員工權利新股的薪資費用，在第三季達到高峰後將逐步降低，有助於增添明年獲利成長動能。

(時報資訊)