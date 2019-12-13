近日大陸有一名女記者在撰寫報導時，鬧了一個大笑話。她在撰寫《厲兵東亞東亞杯明日打響，李鐵昨率隊出征》的報導時，竟「幫」其中15名隊員「改名」，此事不僅在大陸引起軒然大波，也在國際間引起討論。

據網友表示，邢成博並非是菜鳥記者，已經有一定的經驗。還曾擔任特派記者，此次出包雖然網友不計較，還是遭公司「降級」。(圖/取自邢成博微博)

原本大陸網友一片罵聲，然而在「肉搜」出該名美女記者後，網友卻一改之前的態度，大方的表示，「她寫錯幾個字並不重要」、「名字寫錯對男足來說重要嗎？」等語還反酸男足多次讓人失望，怒嗆「國腳們根本不配有姓名」。

這名女記者是《半島都市報》的體育記者，邢成博。由於她出眾的外貌和姣好火辣的身材很快引起大批網友的注意。儘管獲得了大批網友的原諒，但是她所屬的《半島都市報》立刻發出致歉聲明表示，由於相關環節工作失誤，導致名單出現差錯，並指出經查邢成博在採寫過程中，未按要求認真核實名單，決定將其降為見習記者，並表示將對後續環節相關責任人分別嚴肅處置。

(中時電子報)