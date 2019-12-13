第三勢力競爭激烈，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲指不分區名單比親民黨的強多了，他13日強調，是因為民眾黨比較有理想，願意嘗試一個新的制度，透過海選讓民間力量不斷進入政府。

柯文哲昨晚率黨內不分區立委被提名人錄製競選歌曲，對於黨內名單，他自信表示，「我們不分區強多了，只要有辦不分區辯論賽，我們一定大贏。」外界拿民眾黨跟親民黨比誰強？柯不假思索說：「我們強多了！」

柯文哲今出席大龍市場開幕受訪時表示，他還是開放政府全民參與、公開透明，民眾黨不分區還是比較多元，較能直接面向社會。

他說，最驕傲的是一大半以上是海選來的，這可以讓民間力量不斷進入政府，過去常在講接地氣的問題，如果用海選的方法，怎麼會有什麼政府不接地氣的問題？所以民眾黨可以挑出比較好的人，是因為比較有理想，願意去嘗試一個新制度。

親民黨不分區立委參選人劉宥彤稱第三勢力要極大化、要配票，柯文哲認為，以劉的立場當然一定要這樣講，這也沒有錯，「你問我的話當然是全部投給民眾黨就好」，但是以劉的立場當然是要那樣講。

柯文哲強調，每個人追求自己的最大利益，合起來就是國家的最大利益，這還是他的信念。

(中時 )