聯手米其林主廚 星宇豪華飛機餐曝光 13:582019/12/13 中時 鄭任南 、 何立雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 星宇航空13日發表機上餐點暨服務備品，由米其林一星餐廳「Longtail」主廚林明健（中）操刀商務艙的餐點，服務星宇航空的乘客。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 星宇航空將於明年1月23日首航，而今(13日)星宇也開記者會發表飛機餐和服務備品。星宇執行長翟健華聯手復興空廚董事長何明洲、米其林一星餐廳「Longtail」主廚林明健，胡同燒肉董事長吳念忠及蜷尾家創辦人李豫，一同打造。經濟艙的餐點是由胡同燒肉提供，而商務艙的餐點則是由米其林一星餐廳「Longtail」的主廚操刀，讓人相當期待。 星宇飛機餐，由執行長翟健華（中）聯手復興空廚董事長何明洲（左2起）、Longtail主廚林明健、胡同燒肉董事長吳念忠及蜷尾家創辦人李豫，一同打造。（鄭任南攝） 由空服人員展示機上的備品。（鄭任南攝） 由空服人員展示機上的備品。（鄭任南攝） 由Longtail提供的商務餐餐點。（鄭任南攝） 由Longtail提供的商務餐餐點。（鄭任南攝） 由Longtail提供的商務餐餐點。（鄭任南攝） 由Longtail提供的商務餐餐點。（鄭任南攝） 由Longtail提供的商務餐餐點的兒童餐。（鄭任南攝） 由胡同燒肉提供的經濟艙餐點。（鄭任南攝） 由胡同燒肉提供的經濟艙餐點。（鄭任南攝） 由胡同燒肉提供的經濟艙餐點。（鄭任南攝） 由胡同燒肉提供的經濟艙餐點。（鄭任南攝） (中時 ) #服務 #餐點 #航空 #星宇航空 #飛機餐 #米其林 #豪華 #服務備品 #空姐 也許您會感興趣 推薦閱讀 星宇航空獲准營運 拚月中賣票 12:452019/12/10 生活 星宇航空獲許可證 最快2周後就能訂位賣票 14:532019/12/10 財經 獲許可 星宇航空最快下周售票 04:102019/12/11 財經要聞 遠航驚爆停業 網友呼叫K董：星宇快買下來 15:212019/12/12 財經 星宇航空公布首航3航點、航班時間 20:192019/12/12 生活 星宇開航前遠航倒了 福禍難料 01:272019/12/13 生活新聞 扯！遠航陷停飛危機 週刊爆摳門事蹟 10:102019/12/13 財經 被點名接遠航航線？星宇航空回應了 11:312019/12/13 財經 遠航美化財報紀錄不佳 前財務副總遭判刑 12:392019/12/13 社會 遠航開啟金門空中盛世 居民感慨：最正空姐 13:342019/12/13 生活 生活熱門新聞 遠航復飛夢碎！民航局已報交通部廢止營運 - 生活 醉夫看到妻穿蕾絲慾火焚身 爽完打開燈崩潰了 - 生活 楊蕙如怎麼做才能被原諒 PTT鄉民這樣回答 - 生活 張綱維：3組投資人挹注10億 盼下午復飛 - 生活 遠航無預警停飛 末班機空姐IG崩潰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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