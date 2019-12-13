星宇航空將於明年1月23日首航，而今(13日)星宇也開記者會發表飛機餐和服務備品。星宇執行長翟健華聯手復興空廚董事長何明洲、米其林一星餐廳「Longtail」主廚林明健，胡同燒肉董事長吳念忠及蜷尾家創辦人李豫，一同打造。經濟艙的餐點是由胡同燒肉提供，而商務艙的餐點則是由米其林一星餐廳「Longtail」的主廚操刀，讓人相當期待。

星宇飛機餐，由執行長翟健華（中）聯手復興空廚董事長何明洲（左2起）、Longtail主廚林明健、胡同燒肉董事長吳念忠及蜷尾家創辦人李豫，一同打造。（鄭任南攝）

由空服人員展示機上的備品。（鄭任南攝）

由空服人員展示機上的備品。（鄭任南攝）

由Longtail提供的商務餐餐點。（鄭任南攝）

由Longtail提供的商務餐餐點。（鄭任南攝）

由Longtail提供的商務餐餐點。（鄭任南攝）

由Longtail提供的商務餐餐點。（鄭任南攝）

由Longtail提供的商務餐餐點的兒童餐。（鄭任南攝）

由胡同燒肉提供的經濟艙餐點。（鄭任南攝）

由胡同燒肉提供的經濟艙餐點。（鄭任南攝）

由胡同燒肉提供的經濟艙餐點。（鄭任南攝）

由胡同燒肉提供的經濟艙餐點。（鄭任南攝）

(中時 )