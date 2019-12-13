流感疫苗傳缺貨 侯友宜：中央速度無法與地方銜接 12:232019/12/13 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜今（13日）表示，民眾對此次流感疫苗施打非常踴躍，因為中央的速度沒有辦法與地方銜接上，導致疫苗數量與地方需求有落差。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（13日）表示，民眾對此次流感疫苗施打非常踴躍，因為中央的速度沒有辦法與地方銜接上，導致疫苗數量與地方需求有落差。（葉書宏攝） 今年公費流感疫苗較往年晚開始施打，並採分段配送，傳出民眾搶打，導致供不應求。對此，新北市長侯友宜今（13日）表示，民眾對此次流感疫苗施打非常踴躍，因為中央的速度沒有辦法與地方銜接上，導致疫苗數量與地方需求有落差，中央配發速度來不及，導致民眾無法順利施打，對此感到抱歉，他呼籲，施打前先確認好疫苗是否已經到貨。 「中央疫苗若到貨，一定立即運輸到第一線！」侯友宜說，中央和地方一起合作，讓疫苗施打更順暢，已經向中央反映，中央也會立即供應給新北市，疫苗到貨會立即讓民眾知道。 (中時 ) #疫苗 #中央 #地方 #流感疫苗 #新北市 #侯友宜 #流感疫苗 #公費 也許您會感興趣 推薦閱讀 流感疫苗開打周末不打烊 台中近5000人接種 13:492019/12/09 生活 竹市公費流感疫苗開打 老人家揪甘心 15:292019/12/09 生活 索建商1717萬回扣 新北議員陳科名延押 15:492019/12/09 社會 流感疫苗出貨 國光生11月營收躍進 16:142019/12/09 財經 中市近5000人接種流感疫苗 彰化縣加碼3天免費篩Ｃ肝 04:102019/12/10 地方新聞 新北第三波秋冬遊補助 住新北旅館加碼送好禮 11:312019/12/10 生活 耶誕老公公現身豐原醫院 鼓勵施打流感疫苗 14:362019/12/10 生活 入秋流感共釀11死258重症 疾管署籲儘速接種疫苗 15:432019/12/10 生活 秋冬遊再補助 住新北旅館送好康 04:102019/12/11 地方新聞 公費流感疫苗2天就缺貨 衛生所人員被罵翻 12:562019/12/11 生活 政治熱門新聞 不等了？綠雲林大老跳船退黨 改力挺韓國瑜！ - 政治 小英拜廟目的曝光？網：他倒戈了 - 政治 論文門破案了？神秘人士訪彭文正爆驚人內幕 - 政治 竟比韓更紅 媒體人驚：藍另個月亮崛起？ - 政治 台北市最新民調出爐 許淑華穩了？網：笑死！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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