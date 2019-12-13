新北市長侯友宜今（13日）表示，民眾對此次流感疫苗施打非常踴躍，因為中央的速度沒有辦法與地方銜接上，導致疫苗數量與地方需求有落差。（葉書宏攝）

今年公費流感疫苗較往年晚開始施打，並採分段配送，傳出民眾搶打，導致供不應求。對此，新北市長侯友宜今（13日）表示，民眾對此次流感疫苗施打非常踴躍，因為中央的速度沒有辦法與地方銜接上，導致疫苗數量與地方需求有落差，中央配發速度來不及，導致民眾無法順利施打，對此感到抱歉，他呼籲，施打前先確認好疫苗是否已經到貨。

「中央疫苗若到貨，一定立即運輸到第一線！」侯友宜說，中央和地方一起合作，讓疫苗施打更順暢，已經向中央反映，中央也會立即供應給新北市，疫苗到貨會立即讓民眾知道。

(中時 )