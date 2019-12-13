Looks like Tristan Thompson and John Beilein are getting along great pic.twitter.com/fNoPK6ghaj — Chase Shannon (@chase_shannon) December 13, 2019

先前還放話力挺自家教頭貝萊因的騎士中鋒「TT」崔斯坦湯普生，沒想到竟在13日跟馬刺打到第3節喊暫停時，直接怒罵貝萊因，兩人更陷激烈口角，或因這種「另類」激勵方式，騎士爆冷作客以117比109延長擊退馬刺，中止8連敗。

本季首次執掌NBA球隊兵符的貝萊因先前被爆料，因為他用對待大學球員方式訓練騎士球員，造成不少騎士球員對他產生不滿，更直接跳過他，改跟騎士助理教練比克斯塔夫徵詢意見，不過奉行擺爛政策的貝萊因，仍獲騎士高層支持。

當這些負面謠言傳出，崔斯坦湯普生還公開力挺貝萊因的執教風格，沒想到13日打到第3節，由於貝萊因不滿崔斯坦湯普生衝搶籃板不夠積極，兩人就在板凳席激烈爭吵，也讓戴拉維多瓦趕緊拉開崔斯坦湯普生，才沒讓雙方衝突擴大。

結果接下來貝萊因幾乎都讓崔斯坦湯普生坐板凳，幸好其他騎士球員還算爭氣，先靠洛夫正規賽最後7秒投進追平三分球，把比賽逼入延長，接著延長賽只讓馬刺得到6分，意外作客中止連敗，身陷交易傳聞的洛夫，貢獻30分、17籃板。

(中時 )