全球第二大軟體公司甲骨文（Oracle）上季業績表現好壞不一，周四盤後股價下挫逾3%。

甲骨文公布，第二財季（截至11月30日）營收年增約0.5%，為96.1億美元，低於市場預估的96.5億美元。淨利為23億美元，與前一年同期相比大致持平。經調整後每股盈餘為90美分，優於市場預估的88美分。

其最大事業群「雲端服務與授權支援」（Cloud Services and License Support）營收年增3%，為68.1億美元，略低於市場預估的68.2億美元。

雲端授權及內部部署（On-Premises）授權營收為11.3億美元，年減7%，並落後市場預估的11.7億美元。硬體事業營收年減2%，為8.71億美元，但優於市場預估的8.465億美元。服務事業營收年減1%，為8.06億美元，大致符合市場預期。

甲骨文董事長艾利森（Larry Ellison）並清楚表示，在赫德（Mark Hurd）辭世後，甲骨文不會聘請第二人與凱芝（Safra Catz）共同擔任執行長。甲骨文在2014年指派赫德和凱芝共同擔任執行長。艾利森表示，甲骨文會引進具有成為執行長潛力的人才，但他和凱芝近期內沒有退休的計畫。

展望2020財年，執行長凱芝重申甲骨文全年營收將較前一年加速成長，獲利也將實現2位數成長。

(時報資訊)