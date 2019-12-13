遠航董事長張綱維今天上午11點召開記者會，遠航面臨停業乙事在張綱維出面說明後急轉直下，他表示，有三組投資人將在兩周內投資遠航，前期預計有10億元資金到位，希望今天主管機關能支持遠航下午復飛，公司能順利繼續營運下去。

張綱維記者會一開始先為社會大眾不便及員工不安致歉，他表示，經營遠航10幾年，10幾年前以一己之力救下遠航，昨天是一個突發狀況，造成這次事件發生，他經營遠航決心不變。

他強調，過去都是他自己獨資經營遠航，自己墊了9億元，獨資怎會有掏空問題。10幾年來沒欠過廠商、員工及旅客一塊錢，一個月要發8000萬元到1億薪水，絕對不會惡意虧空。

張綱維表示，遠航長期依靠一個人，要照顧1000多個家庭，需要有外部投資人幫忙，本來昨天很沮喪，認為投資款不可能進來，但好在老天保佑，三組投資人對遠航有信心，在發布遺書後，立刻有投資意願，估計前期10億元兩周內會進來，也讓遠航成為大眾的公司。

至於外傳失聯兩周，張綱維為也澄清，經營這麼久只有昨天一天沒有到公司，手機也因為心情不好短暫關機，竟然發生這麼多事情。對於內部公告資遣一事，他指出，這是烏龍事件，有些主管速度太快，在他關機的這段時間就公告，但並沒有資遣問題，員工會全數留任，相關人已經自請處分。

對於遺書內容提到的詐騙問題，已經送交檢調單位，後續大家會知道，控告會有所本，但不方便說明被詐騙多少錢。

(時報資訊)