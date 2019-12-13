美中兩國傳已達成首階段貿易協議，美國同意調降已對中國商品加徵的關稅，並推遲原訂於周日開徵的新關稅，而中方同意擴大採購美國農產品，受此激勵，周五南韓KOSPI指數盤中大漲1.24%，為2,163.93點，稍早前一度漲1.5%，站上7個月新高。韓元大漲1.20%，報1,172.7兌一美元。此前有消息指出，美國總統川普已經批准與中國達成的首階段貿易協議，兩國代表將在13日簽署協議大綱。

(時報資訊)