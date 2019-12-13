《韓股》傳美中協議達陣，韓股匯大漲 12:162019/12/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中兩國傳已達成首階段貿易協議，美國同意調降已對中國商品加徵的關稅，並推遲原訂於周日開徵的新關稅，而中方同意擴大採購美國農產品，受此激勵，周五南韓KOSPI指數盤中大漲1.24%，為2,163.93點，稍早前一度漲1.5%，站上7個月新高。韓元大漲1.20%，報1,172.7兌一美元。此前有消息指出，美國總統川普已經批准與中國達成的首階段貿易協議，兩國代表將在13日簽署協議大綱。 (時報資訊) #關稅 #美國 #貿易 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸商務部：有序推進服務貿易領域對外開放 16:152019/12/09 兩岸 多頭氣盛 台指期續揚 04:102019/12/10 證券．權證 新一輪關稅倒數 陸商務部：加速與美談判 11:172019/12/10 財經 陸爆新關稅慘劇？! 他撂狠話 全球嚇死 12:112019/12/11 財經 美曬加州驕傲 竟是陸製船塢 04:092019/12/12 焦點新聞 川普今討論是否向陸加徵關稅 傳可能如期加徵 11:102019/12/12 財經 是否如期對華加徵關稅 傳白宮官員意見分歧 12:372019/12/12 兩岸 傳川普已批准初階貿易協定 取消15日對陸關稅 07:222019/12/13 國際 《國際經濟》傳美陸同意調降現行關稅、推遲周日關稅措施 09:092019/12/13 財經 美陸已達成「原則性」首階段貿易協議 10:142019/12/13 財經 財經熱門新聞 川普驚爆1句！台幣多頭狂歡 暴漲2.51角 - 財經 - 工商 老美打敗北京！川普爆料大事真的發生 - 財經 被點名接遠航航線？星宇航空回應了 - 財經 台積電7奈米爆棚 三星啃骨？答案讓人驚 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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