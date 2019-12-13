黃秀芳清早到議員李成濟陪同下，到花壇街頭拜票。（黃秀芳服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

張瀚天一大早就到華陽市場拜票。（吳敏菁攝）

吳敏菁／彰化報導

立委彰化第二選區選情緊繃，為國民黨候選人張瀚天拍攝《汙點篇》導演范可欽13日上午到張瀚天競選總部出面力挺，指出張瀚天誠實面對自己的過去，最後開出燦爛的花朵，張瀚天團隊強調，希望選戰主軸回歸公共議題。黃秀芳服務表示，網路攻擊不是服務處所為，黃秀芳今天上午到花壇國小拜票，晚上舉辦南區座談會。

范可欽今天力挺張瀚天，表示半年前張瀚天透過友人找他拍影片，一般人正常反應是不想讓別人知道自己不好的事情，或是離鄉背井去「洗白」，他最痛恨很多候選人在選舉最後才冒出很多的事，但是張瀚天誠實面對自己的過去。影片是以對照式呈現

，讓張瀚天看著自己的人生汙點，但是到最後開出燦爛的花朵。國民黨彰化市黨部主委林士聖出席，痛批選舉奧步。

張瀚天強調將選舉主軸回歸公共議題，透過競選總部強調「絕不向奧步低頭，否則彰化就會被奧步贏了！」公布提供10萬元懸賞獎金，鼓勵提出具體證明有組織行為以不法方式競選，經檢方起訴就提供獎金。

黃秀芳服務團隊表示，網路攻擊不是服務團隊所為，勤跑基層，以公共政策和務爭取選民的心，黃秀芳今天上午6點在花壇國小拜票、17點芬園嘉東、嘉興、茄荖掃街

，18點在南瑤宮舉辦南區座談會，18點30分花壇長沙村掃街。

(中時 )