22日晚間舉辦的白色耶誕電音嘉年華，民眾黨主席柯文哲將以「電音阿北」壓軸現身。（袁庭堯攝）

拋開藍綠對決紛擾，民眾黨22日將在高雄夢時代購物中心北側、台糖物流園區舉辦白色耶誕電音嘉年華，黨主席柯文哲將以「電音阿北」壓軸現身，帶領羅鼎城、莊貽量、李佳玲、敖博勝四名候選人全力衝刺南台灣票源。

活動將邀請西班牙的Danny Avila，及荷蘭的Julian Jordan兩位全球百大DJ演出，並安排創意市集、園遊會等活動。

民眾黨秘書長張哲揚表示，民眾黨這次選戰惡非常明確，就是三黨不過半，發輝中道制衡力量。李佳玲強調，民眾黨在南部擁有不少支持者，大家都非常期待柯文哲能親自南下參加大型造勢活動，相信屆時一定會吸引許多柯粉支持相挺。

敖博勝說，活動前一天，藍綠都舉辦大型造勢活動，一面罷韓遊行，一面挺韓遊行。所以隔天民眾黨主辦的白色耶誕電音嘉年華，就是希望大家能快快樂樂過聖誕，拋開政治紛擾。

莊貽量說，民眾黨呼籲南台灣民眾自發來同樂，也希望大家能睜大眼睛看，誰才是真心為人民，不是透過造勢活動騙票。羅鼎城說，白色耶誕電音嘉年華還會邀請公益團體，除了園遊會與電音表演，也會為社會公益盡一份心力。

民眾黨發言人楊寶楨表示，民眾黨預計選前會有三場由柯文哲親自領軍的全台大造勢，時間地點正在規劃中，先由「白色耶誕電音嘉年華」炒熱氣氛，感謝高雄眾多支持民眾。

(中時 )