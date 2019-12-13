動物保護運動在歷經多年陳情和社會訴求下，於1998年成功立下《動物保護法》(以下簡稱動保法)，但近年來，動保事件屢次浮上檯面，成了不可忽視的議題，動保團體要求政府通盤檢討現行法規。

動保團體今(13)日提出5大訴求，分別為瀕危物種復育 、加強打擊非法野生動物貿易、建立科學化野生動物管理模式 、通盤檢討野生動物保育法以及成立行政院野生動物保育辦公室；指出， 「動保法 」立法與推行這30年來，社會各界透過法制與教育為動物保育觀念打下厚實基礎，但由於30年來國內社經與環境的變遷頗大，也逐漸浮現待強化及修訂之處，

動保團體表示，總統大選即將來臨，仍不見總統候選人們對公共政策議題的思辨，對動物保護議題也無明確表態，今日要求各黨總統候選人近日對此回應，否則不排除有更大動作。

動保團體日前在10月1日世界動物日前夕，已由近60多個團體發起「2020立法委員選舉動物保護立法承諾」，今再對2020年總統及立委大選提出5大訴求，其中要求政府成立 「行政院野生動物保育辦公室 」，指出目前《野生動物保育法》的主管機關為行政院農委會與海委會，但實際上海域的保育執行單位是海委會轄下的海洋保育署；而陸域的部分則是農委會林務局轄下的保育科負責。

台灣公民參與協會指出，我國野生動物保育的工作目前是由兩個層級較低的機關執行，而動保與環境保護的問題，基本上都是跨部會，甚至是國際性的難題，雖然海洋保育署去年4月成立後已公告 「海洋保育法」，然而立新法固然重要，但全面檢討現行《野生動物保育法》才是刻不容緩的工作。

台灣公民參與協會表示，為在保育政策推動上使跨部會資源有效統籌規劃，要求在行政院設立專責的「野生動物保育辦公室」，以行政院政務委員直接督導，定期檢討野生動物保育的政策方針與執行成效，共同維護生物多樣性與資源的永績，透過由上而下的整合，正視並克服野生動物保育所面臨的困境。

(中時 )