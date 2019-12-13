桃園會展中心由根基營造取得優先簽約權。（甘嘉雯攝）

桃園會展中心由根基營造取得優先簽約權。（甘嘉雯攝）

桃園會展中心位於機場捷運A19站旁，鄰近桃園國際棒球場，基地規模約2.87公頃，市府13日宣布評選結果，由以陶淵明《桃花源記》為設計構思的根基營造獲得第1名，並獲得優先簽約權，市長鄭文燦表示，第一階段預計2022年10月底優先完成展覽棟；第二階段規畫41個月，並預計2023年5月底完成會議棟及全案完成為目標，興建總經費約為41億元，工程費約37億元。

鄭文燦表示，桃園會展中心總樓地板面積7萬6120平方公尺，為地上4層、地下2層的建物，結合鄰近的機場、捷運及高鐵等交通優勢，規畫打造為桃園市國際經貿交流、國際大型展覽暨會議中心的指標性建築，市府與經濟部及外貿協會將充分合作，提供北部展覽場域另一選擇，未來更規畫以空橋連結桃園會展中心、亞洲矽谷創新研發中心、桃園國際棒球場及國際觀光旅館，順利連通A19桃園體育園區站相關設施，帶動產業能量。

市府邀請產官學界知名專家學者共10人擔任評選委員，共2家優秀團隊參與評選競賽，經過評選委員專業審視各團隊的履約能力、設計完整性及BIM執行計畫等項目，多方討論與評比後，選出優勝團隊為「根基營造股份有限公司」，獲得優先簽約權。

未來桃園會展中心以會議為主，展覽為輔，可提供600個展覽席次、以及容納約2000人的國際會議廳，完成後將與台北南港展覽館與台北世界貿易中心形成互補效應，提供工商企業發展所需要的空間，進而成為桃園推動產業升級的重要設施。

青埔地區地理位置鄰近機場、捷運及高鐵等交通優勢，市府積極規畫並投入相當多重大建設，包括機場捷運A19桃園體育園區站，除桃園會展中心外，設有桃園國際棒球場，亦將成立亞洲•矽谷創新園區、及規畫興建4星級以上的國際觀光旅館；A18高鐵桃園站有國泰商務中心、日本八景島水族館水族館等；A17領航站將設立桃園流行音樂劇場、國家級原住民族文創中心；桃園會展中心預計明年將儘快動工，結合鄰近重大建設能量，市府將更積極推動會展產業，成為桃園產業聚落的國際行銷平台。

(中時 )