大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)本周在冬季會議談論作弊案調查進度，指出聯盟已經收集7萬6000封相關電子郵件，約談60位知情者，還有通訊軟體的對話紀錄，「這是我們歷來最徹底的一件調查案。很難確定要花費多少時間。」目前只知調查會一直持續到明年。

太空人被舉發的案件最早發生於2017年球季，所以整起調查牽涉到3年間的全部比賽，總教練辛屈(AJ Hinch)說他已多次被調查員約談。案件還可能涉及紅襪總教練柯拉(Alex Cora)、大都會新任總教練「川哥」貝爾川(Carlos Beltrán)。2017年的柯拉是太空人首席教練，貝爾川是球員，如果真有作弊，這兩人想必知情。柯拉承認被約談過，貝爾川則拒絕評論此事。

曼佛雷德希望在明年4月開季之前完成調查，「調查還在進行中，現在我無法預測會做出何種處分，要等完全釐清真相才能決定。」陷入作弊疑雲的太空人動彈不得，只能在冬季會議眼巴巴看著天使與洋基大進補。

(中時電子報)