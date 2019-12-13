據路透社與《防務新聞》報導，美國國防部12日試射一枚飛行距離超過500公里的陸射彈道飛彈，為今年8月正式退出「中程核飛彈條約」（中導條約）後首次。

美國國防部12日試射一枚飛行距離超過500公里的陸射彈道飛彈，為今年8月正式退出「中程核飛彈條約」（中導條約）後首次。

《防務新聞》指出，美空軍於當地時間8點30分於加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）進行這次飛彈測試，飛行距離超過500公里，並發表聲明指出「這是一枚違反『中程核飛彈條約』的陸基彈道飛彈」，未來將根據此次測試中所收集的資料和經驗，規劃中程導彈發展。根據「中導條約」，禁止測試射程介於500至5500公里的陸基彈道飛彈。

報導稱，此次試射早已為美軍方期待數月已久，這也是美國今年第二次進行違反「中導條約」的測試。今年8月20日，美國防部進行了陸射戰斧巡弋飛彈，並成功攻擊500公里外的目標。

美方今年一再指責俄國違反中導條約，但被置之不理；俄國否認藐視雙方協議並稱美國撕毀條約，然而這項指控也遭美國否認。在美俄陷入僵局之下，美國務院8月2日正式宣布退出「中導條約」，國防部也在同日宣布將全面研發此前受「中導條約」限制的陸基彈道飛彈。

「中導條約」爭議讓1991年冷戰結束過後，美俄安全合作上關係更加惡化。一些專家認為中程核飛彈條約瓦解，恐拖累其他武器控制協議，並加速破壞避免核武擴散的全球機制。不過先前報導也指出，據稱華府退出條約，是由於北京並非中程核飛彈條約的簽約國，手中擁有大批彈道飛彈，因此促使美方想要研發中程飛彈，並部署亞洲。

另外，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）本週稍早訪問華府，與總統川普和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面。拉夫羅夫重申俄國願意延續2011年「新戰略武器裁減條約」（New Start），川普和蓬佩奧則強調，有必要展開戰略對話並且要大陸加入。

「新戰略武器裁減條約」要求雙方縮減部署的核彈頭數量至1550顆以下，將於2021年2月到期，如果雙方同意，這項協議可以延長5年。

(中時電子報)