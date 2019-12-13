台北市長柯文哲提出的國土規畫論引發爭論，基隆市長林右昌指「1＋1＋1除以3北北基要有3個直轄市」，柯文哲13日表示，這個是嚴肅的題目，也不是這樣隨便喊喊，他再批評，整個台灣的國土規畫絕對不是現在這個6都，怎麼會讓國家選出一個最爛的制度存在。

柯文哲日前在基隆演講拋出北北基國土規畫議題，稱基隆要最大發展就是併入北市，林右昌直言不是誰併誰，應該是3個縣市面積「1＋1＋1除以3，變成3個直轄市，也可以除以2變成2個直轄市。」

柯文哲今指出，這個是嚴肅的題目，也不是這樣隨便喊喊，他相信當年在決定6都的時候，那時候的經建會一定有很完整的評估報告，這才是台灣社會要去檢討的，他常說一個評估制度，有優點、缺點，結果選出一個最爛的出來做，這才是台灣社會要檢討。

他說，整個台灣的國土規畫絕對不是現在這個6都，這歷史上要去檢討，怎麼會讓國家選出一個最爛的制度存在？這才是很奇怪。

(中時 )