好萊塢強檔電影《蜘蛛人：離家日》今年暑假全球上映，創11.32 億美元票房。 AXN今天（12月12日）宣布，該片將於2020年1月24 日、除夕晚間 9 點於 AXN進行全台獨家首播，陪觀眾守歲。

為慶祝《蜘蛛人：離家日》全台首播，AXN也 將在1月18 日、19日在台北松菸廣場舉行「蜘蛛人英雄慶典」。這項首次來台的活動，結合蜘蛛人在電影中的歐洲冒險經歷，帶領大家穿梭威尼斯、倫敦和布拉格之間。

現場主舞台一整天將提供精彩豐富的舞台活動和表演，並有3尊《蜘蛛人：返校日》和《蜘蛛人：離家日 》的等身雕像展出，讓民眾盡情合照打卡。主辦單位也將舉行蜘蛛人見面會，可與獨一無二的社區型英雄蜘蛛人近距離接觸合影，還將舉辦蜘蛛人裝扮大賽，號召全台蜘蛛人粉絲穿上自己最酷炫的蜘蛛人裝扮，盡情於舞台上展現自己！

活動現場規劃4個區塊，提供豐富多元的體驗遊戲，不僅可與蜘蛛人近距離接觸合影，還可在PlayStation®VR 擬真遊戲「Spider-Man： Far From Home VR Experience」中，化身蜘蛛人體驗在都市叢林中擺盪的快感；小朋友在蜘蛛人冒險遊樂設施闖關，有機會獲得獨家限量好禮。

除了《蜘蛛人：離家日》之外，AXN在農曆春節期間，也會推出多部首播強檔電影鉅獻，讓眾多英雄陪伴觀眾過好年！詳情請洽AXN 官網和官方臉書粉絲團。

(旺報 )