湯唯睽違12年回歸演出古裝電視劇《大明風華》，該劇改編自大陸人氣網路小說《六朝記事》，描述明朝屹立后宮50年，獨獲帝王寵愛的孝恭孫皇后傳奇一生，被封外在比明成皇后婉約、甚至性情比武則天謙和，並用自己的氣度與智慧幾番拯救處於危難的大明王朝。

湯唯在《大明風華》飾演孫若微，劇裡家中遭誅九族滅門，靠著一路行乞逃過死劫，最終如亂世紅顏般，拯救風雨飄零的皇室。她為這部戲訓練2個月，拍攝近8個月，從16歲演到70多歲，對演技相當考驗。湯唯曾透露，「希望展現一個不一樣的皇妃給觀眾」，因此包含明朝的歷史文化與當時美姿禮儀、各種發音，在訓練時都在做各種準備，該角永遠處於危險狀態，像是在刀尖上行走，表演上的拿捏尤其過癮。

該劇除湯唯外，更有朱亞文、鄧家佳、喬振宇、張藝興、王學圻、吳越、俞灝明等實力派參與演出，可說未播先轟動。其中朱亞文將飾演朱瞻基，與湯唯在鬥智的過程中不自覺愛上她。特別的是，張藝興飾演湯唯的長子朱祁鎮，也是他首次演出皇帝也是亮點之一。《大明風華》17日WeTV播出。圖/WeTV提供

湯唯（左）和張藝興。

(中時 )